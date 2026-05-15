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En la primera fase de gran intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia fueron liberados 205 soldados de ambas partes

La mayoría de los liberados había estado en cautiverio desde 2022, entre ellos defensores de Mariúpol y Azovstal.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Los ucranianos liberados por Rusia.

KYIV.- El jueves se concretó la primera fase de un importante intercambio de prisioneros, en el que 205 soldados ucranianos fueron liberados y la misma cantidad de soldados rusos.

Según informó el gobierno ucraniano, la mayoría de los liberados se encontraba en cautiverio desde el año 2022 en las prisiones rusas. Entre ellos destacan defensores de Mariúpol y de la planta siderúrgica de Azovstal, quienes se convirtieron en símbolos de la resistencia ucraniana durante los primeros meses de la invasión rusa.

Las autoridades no han dado mayores detalles sobre el intercambio ni sobre cuántos prisioneros rusos fueron liberados a cambio.

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