Hombre muere con los pulmones destruidos tras 17 años fumando vapeadores y narguiles

Inicialmente los médicos le detectaron neumonía bilateral, pero estudios posteriores revelaron otras patologías que resultaron en una combinación letal.

Un hombre de 33 años falleció en la localidad de Kavalerovo, en la región de Primorie (Lejano Oriente ruso), tras sufrir un colapso pulmonar severo asociado al consumo de cigarrillos electrónicos y narguiles durante 17 años, informaron los médicos locales.

El paciente, que fumaba principalmente vapeadores, acudió al hospital cuando ya presentaba una grave dificultad para respirar. Inicialmente los médicos le detectaron neumonía bilateral, pero estudios posteriores revelaron que padecía tuberculosis y fibrosis pulmonar, una condición irreversible en la que el tejido sano de los pulmones se daña, cicatriza y se vuelve grueso y rígido.

El cuadro clínico se complicó aún más tras serle diagnosticada una leucemia aguda. A pesar de ser trasladado a cuidados intensivos por una insuficiencia respiratoria grave, los médicos no pudieron salvarlo. El Ministerio de Salud local atribuyó el deceso a la letal combinación entre el daño acumulado por años de vapeo, la tuberculosis y las demás patologías.

Aunque los vaporizadores surgieron como una alternativa al tabaco y ganaron popularidad entre los jóvenes por sus variados sabores, los expertos advierten que sus aerosoles y metales pesados elevan el riesgo de sufrir cáncer, infartos y derrames cerebrales. Además, en 2024 las autoridades sanitarias rusas alertaron sobre la EVALI, una enfermedad exclusiva del vapeo con síntomas similares al covid-19 —como fiebre, tos y asfixia— que provoca graves lesiones pulmonares y digestivas.