Jeannette Jara reconoce derrota ante José Antonio Kast en las presidenciales en Chile
Con el 95,18%. de las mesas escrutadas, Kast alcanza el 58,30% de los votos, superando a su contrincante, la izquierdista Jeannette Jara, que tiene el 41,70%.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Kast gana con amplia mayoría las elecciones en Chile.

Jeannette Jara, del Partido Comunista de Chile, reconoció su derrota ante José Antonio Kast, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), en las presidenciales.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, escribió en su cuenta de X.

Con el 95,18% de las mesas escrutadas, Kast alcanza el 58,30% de los votos, superando a su contrincante, la izquierdista Jeannette Jara, que tiene el 41,70%.

“Seguiré trabajando”

Jara se pronunció después de su derrota en las elecciones, indicando que “en la derrota es donde más se aprende”. La candidata izquierdista agradeció a todas las personas que confiaron en ella. “Seguiré trabajando para que la vida en Chile no sea cuesta arriba”, aseguró.

Llamó a la unidad en el país, afirmando que ese es “el camino”. “No quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo, seremos firmes en proteger lo logrado”, manifestó.

