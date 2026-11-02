La catástrofe del ‘jet’ en Florida ocurrió a pocos kilómetros de la mansión de Trump

Las nueve personas que viajaban a bordo fallecieron.

El ‘jet’ privado Learjet 60 que se estrelló la tarde del 1 de noviembre en el condado estadounidense de Palm Beach, en el estado de Florida, con nueve personas a bordo, que fallecieron, se precipitó cerca de la mansión de Mar-a-Lago del presidente estadounidense, Donald Trump.

Un video capturó el momento en el que el Learjet 60 se precipita de morro contra una carretera concurrida y estalla en una enorme bola de fuego.

Según precisó el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, el avión despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y se dirigía al Aeropuerto North Eleuthera en las Bahamas. Cayó a unas nueve millas (cerca de 14,5 kilómetros) de Mar-a-Lago, la residencia del mandatario Donald Trump, donde recientemente fueron desplegados sistemas de defensa aérea.

Minutos antes del accidente, el piloto informó de acumulación de hielo en la aeronave y turbulencias moderadas que provocaban sacudidas de 700 pies (más de 200 metros), según las grabaciones del control de tráfico aéreo obtenidas por LiveATC.net.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Poco después, declaró una emergencia mientras la aeronave comenzaba a perder altitud a un ritmo alarmante. “Estamos descendiendo 8.000 (2.400 metros por minuto). ¡Mayday, mayday! Estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto [unos 3.000 metros por minuto]. Estamos en una condición de exceso de velocidad, descendiendo a 20.000 pies por minuto [más de 6.000 metros por minuto]”, reportó por radio, antes lanzar una última advertencia: “Nos vamos a estrellar contra el suelo”.

En ese momento, se registraban tormentas dispersas en la zona. Unos minutos antes de que comenzara la caída, el avión había atravesado una célula de tormenta de mayor intensidad.