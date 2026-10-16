La nieta mayor de Donald Trump fue hospitalizada

La golfista de 19 años e integrante del equipo de la Universidad de Miami anunció la intervención tras lesionarse en su primer torneo de la temporada universitaria; es la segunda operación en la articulación en lo que va de año.

Kai Trump, la nieta mayor del presidente Donald Trump e integrante del equipo femenino de golf de la Universidad de Miami, anunció este miércoles 14 de octubre que fue sometida a una intervención quirúrgica para reparar una lesión en la muñeca sufrida en el arranque de la temporada universitaria.

La deportista de 19 años dio a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, acompañada por una imagen desde la cama hospitalaria con el brazo vendado y en cabestrillo. La lesión se produjo durante el torneo Golfweek Fall Classic 2026, disputado entre el 6 y el 8 de septiembre en Pawleys Island, Carolina del Sur, según confirmó la revista People.

“La mejor decisión para mi futuro en el deporte”

Tras varias semanas de evaluaciones médicas y consultas con su entorno familiar, el cuerpo técnico y el personal de preparación física del programa universitario, la joven optó por la cirugía para asegurar su recuperación integral.

“Aunque esperaba evitar la cirugía, después de hablar con mi familia, mis entrenadores y el personal de preparación deportiva, sé que tomé la mejor decisión para mi salud a largo plazo y mi futuro en el deporte que amo”, explicó la atleta en su mensaje, reconociendo que la situación altera sus planes deportivos inmediatos pero que la afronta con paciencia y determinación.

Intervención en Nueva York y antecedentes en la articulación

La operación estuvo a cargo de la doctora Michelle Carlson en el reputado Hospital for Special Surgery (HSS) de la ciudad de Nueva York. Kai Trump dedicó palabras de agradecimiento a la especialista, al personal de la institución médica, a sus compañeras de equipo y a su familia, remarcando que en esta etapa su prioridad es “sanar y confiar en el proceso”.

Este procedimiento representa el segundo contratiempo quirúrgico en la misma zona durante el presente año. Según consignó el New York Post, la deportista ya había sido intervenida en la muñeca izquierda en enero de 2026 para tratar lesiones en el complejo fibrocartílago triangular y en los tejidos estabilizadores del tendón ECU.