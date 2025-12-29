La premonitoria carta que anticipó una tragedia familiar, desencadenada por una discusión sobre la NFL

Una nota hallada por las autoridades ha revelado nuevos detalles sobre el historial de abuso de drogas y alcohol del hombre que, tras una discusión relacionada con un partido de fútbol americano, mató a su esposa e hirió gravemente a su hijastra. Según supieron las autoridades, la misiva fue escrita por la pareja del atacante.

Todo comenzó este lunes, cuando Jason Kenney, de 47 años, se molestó al escuchar a su mujer, Crystal, sugerir que apagaran la transmisión del partido de fútbol americano entre los San Francisco 49ers y los Indianapolis Colts. La discusión escaló rápidamente y, en un ataque de furia, Kenney abrió fuego contra su familia, matando en el acto a su pareja e hiriendo gravemente a su hijastra, de 13 años, quien logró sobrevivir a la bala que le impactó en la cabeza. Posteriormente, el agresor escapó y se quitó la vida.

Una carta premonitoria

Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, a la adolescente en una habitación y una carta que instaba a Kenney a cambiar su conducta. “Estás bebiendo, estás consumiendo cocaína otra vez. Esta no es la forma en que debe ser una familia. Necesitas a Dios”, rezaba la carta, según declaró Grady Judd, alguacil del condado de Polk.

“No tenemos certeza de si ella escribió la carta la noche del tiroteo o si este problema se había estado acumulando con el tiempo; eso formará parte de la investigación futura”, aclaró el oficial. Al mismo tiempo, observó que el documento estaba claramente a la vista de todos. “No fue necesario buscarlo en la casa”, añadió.

Testimonio desgarrador

Entre tanto, la adolescente, que fue trasladada en estado crítico y actualmente se está recuperando, compartió detalles sobre lo sucedido. “Le rogué: ‘No me dispares, no me dispares, no me dispares’, y me disparó de todos modos”, declaró, según el alguacil, que describió su increíble recuperación como un “milagro navideño”.

En la vivienda también se encontraba el hijo de 12 años de Crystal, quien, tras ser alentado por ella, logró escapar a la casa de un vecino para llamar al 911 cuando la discusión se tornó violenta. El niño salió corriendo y escuchó los disparos. Asimismo, en la casa estaba la hija de un año de la pareja, quien resultó ilesa y fue hallada durmiendo en su cuna

Jason huyó después del tiroteo, y llamó a su hermana para decirle que había hecho algo malo y que sería su última conversación. Luego condujo hasta la casa de su padre, donde se disparó mientras estaba rodeado por los policías. Los hijos se encuentran ahora bajo la custodia de sus abuelos maternos.