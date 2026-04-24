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La razón por la que una familia se retracta tras acusar de “racismo” a policía que mató a hombre negro armado en EE.UU. (VIDEO)

La grabación del incidente desmiente la versión inicial de la familia y confirma que Elijah Wilks sacó un arma durante la discusión.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La captura de pantalla del video que prueba el abuso del hombre negro contra el blanco.

ESTADOS UNIDOS.- Elijah Wilks, de 26 años, murió tras ser intervenido por un policía de civil después de agredirlo con un puñetazo y sacar un arma durante una discusión tras un accidente de tráfico.

La familia de Wilks denunció inicialmente que se trataba de un “asesinato racista” y negó que el joven hubiera portado o sacado un arma. Sin embargo, la aparición de la grabación del incidente obligó a la familia a retractarse de sus acusaciones.

La cámara corporal o de vigilancia registró todo el suceso y demostró que Wilks sí sacó un arma, lo que justificó la intervención policial.

“La cámara salvó al policía y contó toda la verdad”, señalaron fuentes cercanas al caso.

Video del incidente…

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