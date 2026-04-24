La razón por la que una familia se retracta tras acusar de “racismo” a policía que mató a hombre negro armado en EE.UU. (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Elijah Wilks, de 26 años, murió tras ser intervenido por un policía de civil después de agredirlo con un puñetazo y sacar un arma durante una discusión tras un accidente de tráfico.

La familia de Wilks denunció inicialmente que se trataba de un “asesinato racista” y negó que el joven hubiera portado o sacado un arma. Sin embargo, la aparición de la grabación del incidente obligó a la familia a retractarse de sus acusaciones.

La cámara corporal o de vigilancia registró todo el suceso y demostró que Wilks sí sacó un arma, lo que justificó la intervención policial.

“La cámara salvó al policía y contó toda la verdad”, señalaron fuentes cercanas al caso.

Video del incidente…