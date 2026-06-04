Alerta sanitaria en Texas: Confirman reaparición del “gusano barrenador” tras siete años de erradicación

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de EE.UU. confirmó este miércoles la detección del “gusano barrenador del Nuevo Mundo” en el condado de Zavala, Texas. Según el Departamento de Agricultura (USDA), esta especie no se presentaba en el país desde 2017. En esta ocasión, la plaga fue identificada en las larvas del cordón umbilical de un ternero de tres semanas.

Esta mosca parásita representa una amenaza letal: deposita sus huevos en heridas de animales de sangre caliente y las larvas se introducen en el tejido vivo, pudiendo matar a un animal adulto en solo 10 días si no se trata. Aunque afecta principalmente a la fauna y el ganado, también puede perjudicar a los humanos; de hecho, el año pasado se registró el primer contagio de un ciudadano estadounidense tras visitar Centroamérica.

Medidas de emergencia y golpe económico

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, informó que se ha establecido un cerco sanitario de 20 kilómetros que incluye cuarentenas, controles de movilidad y la liberación de moscas estériles. Por su parte, la FDA ya emitió una autorización de emergencia para el uso de fármacos veterinarios en caso de que el brote se extienda.

El impacto financiero fue inmediato. Las acciones de Tyson Foods Inc. cayeron un 4,2 %, mientras que JBS NV cerró en su cotización más baja en un año. Un brote a gran escala podría costarle a Texas cerca de 1.800 millones de dólares, agravando el panorama de una industria cárnica que ya sufre el menor volumen de existencias en siete décadas.

Avance regional La plaga ha mostrado un avance preocupante en la región, con más de 171.700 contagios en animales registrados hasta el 2 de junio en Centroamérica y México, tras originarse brotes en Panamá y Costa Rica durante 2023.