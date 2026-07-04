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Marruecos clasifica a cuartos de final del Mundial tras vencer a Canadá

Por Redaccion Central
Redaccion Central

 Marruecos derrotó a Canadá.

Marruecos derrotó este sábado 3-0 a Canadá en el estadio de Houston, convirtiéndose en el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

El combinado norteafricano completó una fase de grupos invicta tras empatar con la pentacampeona del mundo Brasil y vencer a Escocia y Haití, asegurando su pase a los dieciseisavos de final, donde eliminaron a Países Bajos por penales.

La selección de Canadá debutó con un empate frente a Bosnia y Herzegovina, luego aplastó a Catar por 6-0 antes de sufrir un traspié ante Suiza. Ya en diciseisavos, se llevó la victoria ante Sudáfrica.

Ahora, el conjunto marroquí enfrentará el próximo jueves al vencedor del encuentro entre Paraguay-Francia, que se disputará horas más tarde.

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