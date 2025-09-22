“Me metía mano”: denuncias de abuso sexual sacuden a Bomberos de Chile

Exfuncionarias y postulantes de los cuerpos de Bomberos de distintas ciudades de Chile han dado testimonios de acoso y abuso sexual dentro de la institución. Las acusaciones apuntan a una cultura de encubrimiento y a la falta de apoyo de las autoridades a las víctimas, quienes revelaron la situación tras un reportaje de T13.

En La Serena, una postulante identificada como Allison denunció que fue agredida por el entonces director de la Primera Compañía, quien la tocó en público durante una actividad social.

“Con mis compañeras también postulantes a bomberos, estábamos bailando en nuestro grupito, y nos percatamos que este hombre andaba de mujer en mujer, molestándolas”, contó. Y dijo que el mal momento empeoró cuando la sacó a bailar: “Sí, me levantaba de los glúteos y me metía mano no sé por dónde… mis compañeras quedaron todas en shock porque como estábamos todas postulantes no podíamos hacer nada”.

El acusado fue expulsado y el caso derivado al Ministerio Público, según confirmó el intendente general de Bomberos de la ciudad, José McLean Zúñiga.

Más casos

En Tomé, región del Biobío, la voluntaria Giuliana relató que durante un viaje un compañero la acosó físicamente. Sin embargo, tras denunciarlo, recibió reproches y fue sancionada por un año, lo que derivó en su renuncia. La mujer presentó una querella por abuso sexual.

El abogado Álvaro Pérez Astorga, exbombero y exfiscal, señaló que actualmente representa a víctimas en 12 querellas por violación y prepara otras 10. A esto se suman entre 30 y 40 casos de abuso sexual que, según indicó, no siempre llegan a la justicia.

Organizaciones sociales también cuestionan la respuesta de las autoridades. Víctor Tapia, de la fundación ‘Yo te creo’, reveló que una encuesta interna de 2022 —cuyos resultados nunca se publicaron— estableció que un 13 % de las encuestadas sufrió violación dentro de los cuarteles. “Me parece que hay un ocultamiento de la verdad”, denunció.

Tras la repercusión del caso, mujeres de Curicó entregaron sus testimonios en una sesión secreta de la Cámara de Diputados, que ahora evalúa citar a la Junta Nacional de Bomberos. El organismo, por el momento, declinó entregar nuevas declaraciones, pero una comisión parlamentaria ya anticipó que citará a la institución.