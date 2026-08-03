Milei señala que Sánchez “usa” a migrantes para “perpetuar su tiranía”

El presidente argentino, Javier Milei, aseveró que los ministros del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inventaron “conspiraciones” para culpabilizar a Estados Unidos, Israel y Argentina de la crisis migratoria desatada en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

“Mire a los ministros de Sánchez, las estupideces que decían al respecto. Que ahora deben estar escondidos abajo de la tierra o están inventando conspiraciones, de que es una conspiración armada por Estados Unidos, Israel y nosotros”, dijo el mandatario argentino en una entrevista con La Nación el domingo. “¿Qué es lo que pasa? Además, en el caso de España, Sánchez usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él y, digamos, perpetuar su tiranía”, agregó.

Los días 30 y 31 de julio de 2026 se registró una avalancha migratoria sin precedentes en Ceuta: entre 40.000 y 60.000 personas, de acuerdo con fuentes oficiales, cruzaron de forma irregular desde Marruecos, saturando los recursos de la ciudad española y provocando decenas de muertos. Según fuentes policiales españolas, la mayoría de ellas ya regresaron voluntariamente a Marruecos.