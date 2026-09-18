Medio ruso titula: Rusia exige a Japón retirar misiles estadounidenses

El 3 de septiembre, la Cancillería rusa envió una nota de protesta a la representación japonesa en Moscú y Tokio en relación con el despliegue de ese armamento en la isla de Kyushu.

Rusia instó a Japón a que retire de su territorio los sistemas Typhon, de producción estadounidense, diseñados para lanzar misiles de alcance medio y corto, comunicó este viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova. El medio ruso RT lo tituló de esta manera: “Rusia exige a Japón retirar misiles estadounidenses”.

La vocera detalló que la Cancillería envió el 3 de septiembre una nota de protesta a la parte japonesa, tanto en Moscú como en Tokio, en relación con el despliegue de este tipo de armamento en la isla de Kyushu. “El documento señalaba específicamente que Tokio había dado este paso una vez más, a pesar de las reiteradas gestiones de la parte rusa para explicar nuestras preocupaciones sobre las amenazas a la seguridad nacional, la paz regional y la estabilidad que supone la llegada de este tipo de armamento al archipiélago japonés”, indicó.

Asimismo, Zajárova señaló que para Moscú “resulta inaceptable” que el país asiático despliegue estos sistemas en su territorio bajo cualquier pretexto, independientemente de la duración o el método de su instalación. Rusia exigió a la parte japonesa que “pusiera fin a esta práctica y retirara dichos sistemas de su territorio”.

La nota recalcaba la necesidad de que los dirigentes japoneses reconozcan plenamente los resultados de la Segunda Guerra Mundial —incluidos los aspectos territoriales relativos a las islas Kuriles del sur— y abandonen su rumbo hacia la remilitarización, apuntó la vocera. El 16 de septiembre, durante una reunión con el embajador de Japón en Moscú, Akira Muto, el viceministro de Exteriores ruso, Andréi Rudenko, instó a Tokio a “tomarse con la máxima seriedad el contenido de la nota enviada anteriormente”, concluyó.

En mayo, la Embajada de Japón en Rusia anunció que el sistema de misiles Typhon se desplegaría temporalmente en territorio nipón durante los ejercicios conjuntos con Estados Unidos programados para el verano y el otoño de 2026. Washington planea retirar el sistema de la base aérea a mediados de octubre, tras concluir los simulacros. Posteriormente, se prevé que el armamento quede almacenado en una base militar estadounidense en Japón.

El complejo de misiles Typhon (Strategic Mid-Range Fires System, SMRF) es el sistema terrestre móvil más moderno de alcance medio desarrollado por la empresa Lockheed Martin. Se trata de un sistema versátil, concebido para disparar dos tipos de misiles de origen naval: el Tomahawk, diseñado para atacar con precisión objetivos terrestres a distancias de hasta 1.800 kilómetros, y el Standard SM-6, un misil de alta velocidad de la categoría tierra-tierra con un alcance aproximado de 500 kilómetros.