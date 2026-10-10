Nueve muertos, incluidos dos niños, tras ocurrir tiroteo masivo en Pensilvania (VIDEO)

Autoridades acudieron al lugar de los hechos después de que testigos reportaran haber visto a un hombre disparando un arma antes de entrar en una vivienda.

Al menos nueve personas, incluidos dos niños, murieron tras un tiroteo masivo y un enfrentamiento policial que se prolongó durante varias horas en Erie, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, según informaciones preliminares.

La Policía acudió al sitio cerca de las 17:00 del viernes, después de que testigos reportaran haber visto a un hombre disparando un arma antes de entrar en una vivienda, informó una cadena afiliada a CBS.

Según las autoridades, dos mujeres fueron encontradas fallecidas en la calle y otras víctimas, dentro de la casa. El sospechoso también apareció muerto, aparentemente por una herida de bala autoinfligida. No está claro si integra el balance total de decesos.

Nine people, including two children, KILLED in Pennsylvania shooting — CBS News Suspected gunman found dead with an apparent self-inflicted gunshot wound https://t.co/sj5Vv11tgl — Record GBA (@RecordGBA) October 10, 2026

“No hay palabras que puedan expresar adecuadamente la magnitud de la pérdida de vidas humanas”, declaró el jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah. “Por respeto a las víctimas y a sus seres queridos, no hablaré de los detalles específicos de lo que encontraron nuestros agentes hoy”, añadió.

El Gobierno de la ciudad de Erie y la alcaldesa, Daria Devlin, emitieron un comunicado conjunto en redes sociales en el que reiteraron que ya no existe peligro para la población. “El autor del tiroteo ha fallecido y, en este momento, no existe una amenaza ni un peligro en curso para el público”, señalaron.