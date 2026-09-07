Padre rompe el silencio tras nulidad del juicio de su exesposa Lindsay Clancy acusada de matar a sus 3 hijos en EE.UU.

Tras el asesinato, Lindsay Clancy intentó suicidarse saltando desde una ventana, quedando paralítica.

Patrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy, la mujer acusada de asesinar a sus tres hijos en Massachusetts (EE.UU.), rompió el silencio después de que un juez declarara nulo el juicio el pasado viernes.

El abogado del hombre, David Meir, emitió una declaración agradeciendo al tribunal y señalando que un posible segundo juicio representaría un enorme costo emocional. “La pérdida de los hijos de Patrick es algo de lo que nunca se recuperará y de lo que nunca habrá cierre. La perspectiva de revivir esta tragedia a través de otro juicio es extraordinariamente dolorosa”, reza el texto citado por medios locales.

Lindsay estaba siendo juzgada por asesinar a sus tres hijos: Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, en enero de 2023. La mujer no niega haberlos estrangulado con una banda de ejercicio en el sótano de su casa, pero su defensa argumenta que se encontraba en psicosis posparto, por lo que no sería criminalmente responsable.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que tomó una decisión calculada y deliberadamente envió a Patrick a hacer un mandado para cometer los crímenes. Lindsay luego intentó suicidarse saltando desde una ventana, quedando paralítica.

Después de casi seis semanas, más de 80 testigos y 35 horas de deliberación, el jurado de nueve mujeres y tres hombres no pudo llegar a una decisión unánime y el juicio fue declarado nulo.

Lindsay regresó al Hospital Estatal de Tewksbury bajo custodia psiquiátrica, mientras los fiscales deben decidir si se llevará a cabo un nuevo juicio.

Patrick, quien se divorció de Lindsay y ahora está casado nuevamente, describió en 2024 a su expareja como una madre “muy dedicada”, asegurando que “no estaba casado con un monstruo, estaba casado con alguien que se enfermó”.