La Armada de Chile despliega un masivo operativo para vigilar a una colosal flota pesquera china

Aviones de exploración aeromarítima y buques de guerra patrullan el Pacífico para fiscalizar a cientos de barcos factoría que operan al límite de la Zona Económica Exclusiva.

La Armada de Chile se encuentra en estado de máxima alerta y vigilando de cerca los movimientos de una gigantesca flota pesquera de bandera china que actualmente realiza faenas extractivas al norte de la Isla de Pascua (Rapa Nui). Aunque las embarcaciones se encuentran fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena, operan dentro del área de responsabilidad de vigilancia y salvaguarda que le compete al país.

De acuerdo con los reportes entregados por la institución naval este fin de semana, se ha detectado una veintena de pesqueros extranjeros dedicados principalmente a la captura de jibia, atún y pez espada en la zona bajo supervisión directa. Sin embargo, la preocupación es mayor debido a que otros 300 buques permanecen posicionados todavía más al norte. Aunque la flota opera en alta mar y de momento no se han reportado infracciones a la soberanía, su masiva presencia obliga a mantener un monitoreo constante, emulando las medidas de seguridad que adoptan otros países de la región cuando este masivo “enjambre” de buques-factoría bordea sus costas.

Despliegue aeronaval en alta mar

Para hacer frente a esta situación, el pasado viernes se activó un imponente dispositivo de control a unas 900 millas náuticas de la costa continental (aproximadamente 1.700 kilómetros). La Armada desplegó un avión de exploración aeromarítima P-3 ACH “Orión”, en conjunto con la fragata “Almirante Cochrane” y el remolcador de alta mar “Galvarino”, logrando interceptar visualmente a 21 naves de pesca y un gran buque factoría de origen chino.

“Nuestra misión es fiscalizar a un grupo de embarcaciones extranjeras que están operando a mil millas del territorio nacional, qué actividades están realizando y determinar adónde se dirigen”, detalló el capitán de fragata y piloto naval Eduardo de la Cerda, en declaraciones consignadas por BioBíoChile.

Maniobras de alta precisión

Para lograr la identificación plena de los pesqueros, la aeronave “Orión” debió realizar maniobras de aproximación, descendiendo hasta apenas 200 metros sobre el nivel del mar para registrar los números de matrícula y constatar el tipo de faenas.

Según explicaron los oficiales, durante estos procedimientos se intenta establecer contacto radial con los capitanes de los barcos, aunque no siempre se obtiene respuesta. En los casos en que contestan, la interacción se realiza en inglés y los marinos chilenos proceden a recopilar las identidades y antecedentes de los buques para su posterior entrega al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y otras entidades reguladoras.

“Si están infringiendo alguna norma, se informa a las unidades de superficie para que las controlen in situ”, complementó De la Cerda. Desde la institución subrayaron que este riguroso monitoreo tiene por objeto prevenir incursiones ilegales en aguas jurisdiccionales, proteger los valiosos ecosistemas marinos chilenos y resguardar la seguridad y la normativa ambiental en la zona de búsqueda y rescate marítimo del país.