Colombia ha anunciado fuertes medidas tras el ataque “terrorista” con enjambre de drones

“Vamos a acabar con este cáncer”, advirtió el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, al ELN, responsable del ataque.

El Gobierno de Colombia anunció un fuerte paquete de medidas de seguridad tras un ataque con drones perpetrado por el ELN la noche del viernes contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña. El Ministerio de Defensa calificó la acción como un “acto terrorista” que dejó un saldo de tres soldados muertos y cuatro heridos.

El atentado provocó una contundente respuesta de control territorial en la región del Catatumbo, además de una dura advertencia del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien prometió utilizar “toda la fuerza legítima del Estado” contra el ELN.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, junto a la cúpula militar y de Policía Nacional, presentó una estrategia de contención estructurada en cuatro ejes principales:

Reactivación de la campaña ‘Esparta’: Se reestructurará e impulsará nuevamente esta iniciativa conjunta, con sede en Ocaña, para coordinar las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía frente a las bandas criminales de la zona.

Bloqueo de corredores viales: Se reforzará el control y la contención en las rutas estratégicas utilizadas por los grupos armados para movilizar tropas, armas, explosivos y recursos ilícitos entre el sur del Cesar y Ocaña.

Inteligencia unificada: Se pondrá en marcha el Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT) para recopilar información que permita anticipar amenazas y dirigir operaciones contra el ELN, las disidencias de las FARC y otras estructuras delictivas.

Cooperación judicial: Comenzará a operar el Centro de Integración Judicial Territorial (CIJUT) para agilizar la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía, optimizando la judicialización de los responsables y desarticulando sus redes de apoyo.

“Vamos a acabar con este cáncer”

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, comentó lo ocurrido y emitió una advertencia para el ELN. “¡El ELN acaba de asesinar a dos de nuestros militares en Ocaña!”, escribió en X. “Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. Los vamos a perseguir, encontrar y combatir sin descanso. Se van a arrepentir de cada colombiano que asesinen”, aseguró.

En esta línea, el líder colombiano prometió “golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”. “Vamos a acabar con ese cáncer del narcoterrorismo que durante décadas ha desangrado al Catatumbo y a Colombia”, aseveró.