Permiten a Assange seguir luchando contra su extradición a EE.UU.

El Tribunal Superior de Londres ha fallado este martes a favor del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y le ha permitido seguir apelando su extradición a EE.UU.

