Revelan el último mensaje de la copiloto a su novio antes de estrellarse el jet en Florida

La joven le escribió a su pareja tan solo 10 minutos antes de la colisión.

Nathalia Gadelha Filgueiras, la copiloto del Learjet 60 que se estrelló en el condado de Palm Beach (Florida), envió un mensaje de texto 10 minutos antes del accidente, reveló el diario estadounidense The New York Post este 2 de noviembre.

El padrastro de Filgueiras, Thiago Corteleti, declaró que el texto se lo envió a su novio. “Ella simplemente dijo: ‘Tengo turbulencias, tengo hielo'”, develó.

La joven de 20 años residente de la ciudad de Boca Ratón también fue quien dejó una horrísona grabación en el que se le escucha rogando por auxilio antes del impacto. “¡Carajo, se nos acabó el tiempo!”, fue el aterrador grito final registrado en los audios del control de tráfico aéreo.

Segundos antes también se escuchó un alarido desolador. “Vamos a estrellarnos contra el suelo”, le notificó Filgueiras a un controlador de tráfico aéreo.

Tragedia en Florida

Un ‘jet’ privado se estrelló el 1 de noviembre en el sur de Florida, provocando una explosión y la destrucción de al menos un tráiler. A bordo del Learjet 60 viajaban nueve personas. Nadie sobrevivió, según confirmó el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy.

La aeronave había partido de Austin, Texas, rumbo a las Bahamas. La tragedia tuvo lugar en una zona residencial cerca de Cresthaven, en el condado de Palm Beach. La explosión fue tan fuerte que los testigos la compararon con el sonido de un misil.