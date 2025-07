Se pronuncia la esposa de ex CEO de Astronomer tras ver a su esposo serle infiel en concierto de Coldplay

La esposa del quien fuera el director ejecutivo de la firma estadounidense Astronomer, Andy Byron, Megan Kerrigan Byron, descubierto con su directora de recursos humanos, Kristin Cabot, sorprendidos por una ‘kisscam’ cuando se abrazaban durante un concierto de la banda británica Coldplay, se ha pronunciado ante este caso.

Confirma que ha decidido dejar a Andy por razones obvias, compartimos lo que dijo de manera pública…

Leer también: La exjefa de RRHH de Astronomer se toma foto con esposo antes de ser descubierta con CEO de empresa en concierto de Coldplay

“Hola a todos, Soy Megan Kerrigan Byron

Este es el momento más difícil de mi vida.

Nunca imaginé que sería empujado al centro de atención pública de esta manera.

Nunca imaginé que mi marido me traicionaría.

Siempre creí que mi matrimonio con Andy Byron

fue construido sobre la confianza, el respeto y el amor puro.

Cada vez que me decía que había algo importante en el trabajo y que no podía llegar a casa a tiempo.

Yo le creí pero resulta que en esos momentos estaba con otra mujer.

Ingenuamente pensé que estaba trabajando duro para nuestra familia, para nuestros hijos, pero el beso captado por la cámara en el concierto rompió todo al ver a Andy y Kristen Cabot abrazarse juntos y luego separarse apresuradamente cuando se dieron cuenta de que la cámara me trajo un nivel de humillación y dolor, no puedo ni siquiera describe, no puedo aceptar sus acciones.

Él era el marido del que estaba orgulloso, el padre— los niños respetaron más su traición, no solo un pisoteo de mi dignidad personal, es una traición a toda nuestra familia.

He decidido dejarlo. No puedo soportar compartir cama con un hombre que me ha traicionado. Es totalmente asqueroso al mismo tiempo no quiero que mis hijos tengan cara de un padre todos los días que no los valora de verdad. Tomaré a mis hijos y dejaré atrás a este hombre repulsivo”.

El video cuando se pronuncia al respecto…