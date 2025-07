Se somete a un trasplante de pelo, ignora las instrucciones de los médicos y termina así

Un ‘influencer’ británico que se sometió a un trasplante capilar en Turquía sufrió un inesperado efecto secundario luego de hacer caso omiso a una instrucción médica que debía seguir durante su recuperación. Según contó recientemente Ruben Owen, en 2022 le ofrecieron la cirugía a cambio de una sesión de modelaje para la clínica. Viajó en noviembre de ese año y, una vez realizado el procedimiento, los médicos le recomendaron abstenerse de tener relaciones sexuales o cualquier otra actividad de alta intensidad que lo hicieran transpirar, aumentar su frecuencia cardiaca y su presión arterial.

Sin embargo, el joven, de 24 años y oriundo de Gales, ignoró el consejo y al día siguiente de salir del quirófano se llevó una sorpresa. “Me desperté y tenía la cabeza inflada como un globo: la cara hinchada, el cuero cabelludo tirante, y parecía como si me hubieran picado cien abejas. El lado izquierdo estaba más grande que cualquier otra cosa, tanto que ni siquiera parecía un puñetazo; de verdad parecía que me iba a estallar la cara”, dijo.

