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¿Software sin licencia? La pantalla de Vladímir Putin muestra el mensaje “Activar Windows” durante su voto en línea

Un curioso hallazgo se viralizó rápidamente al notarse que la computadora utilizada por el mandatario durante el proceso electoral funcionaba aparentemente con una versión no licenciada del sistema operativo.

Presidente Vladímir Putin.

Un insólito y peculiar detalle no pasó desapercibido para los usuarios durante la jornada electoral en Rusia. Mientras el presidente Vladímir Putin ejercía su derecho al voto de manera electrónica a través de un computador, la pantalla del equipo dejó al descubierto una conocida marca de agua en el entorno informático: el mensaje de “Activar Windows”.

La presencia de este aviso en la esquina inferior del monitor sugiere que el equipo desde el cual el mandatario emitió su sufragio funcionaba con una versión no activada o sin licencia formal del sistema operativo desarrollado por la firma estadounidense Microsoft.

Vista de la pantalla utilizada durante la emisión del voto en línea de Vladímir Putin, donde se aprecia la señal del sistema operativo sin activar.

El hecho generó de inmediato una ola de comentarios debido al marcado contraste entre los estrictos protocolos de ciberseguridad que suelen rodear al jefe de Estado y el uso de un software que carecía de su respectiva clave de activación oficial, cuyo costo comercial en el mercado asciende a 139 dólares.

La pantalla mostraría un mensahe similar a este.

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