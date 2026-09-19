Trump anuncia acuerdo “para siempre” con Dinamarca sobre Groenlandia

El mandatario afirmó que el pacto otorga a Estados Unidos un control permanente sobre la seguridad de Groenlandia y satisface plenamente las preocupaciones de Washington en ese ámbito.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que su gobierno alcanzó un acuerdo con Dinamarca, que otorga a Washington el “control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades” de Groenlandia.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó que el pacto “atiende por completo” las preocupaciones de EE.UU. en materia de seguridad y sostuvo que “no habrá costos” para su país. También indicó que el acuerdo garantiza que la nación norteamericana conserve “siempre” la capacidad de “hacer lo que sea necesario” para “asegurar y defender” la seguridad de Groenlandia y de EE.UU.

Trump añadió que, a partir de ahora, ningún adversario estadounidense podrá establecer una base o una presencia militar en Groenlandia, ni realizar “inversiones sensibles”, sin una “aprobación escrita expresa” de Washington.

El líder republicano calificó el pacto como un acuerdo de “vida infinita” y aseguró que se iniciará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una “gran presencia militar” en Groenlandia.

“Este es un sueño hecho realidad para los Estados Unidos de América”, escribió.

Pretensiones que abrieron una brecha en la OTAN

Trump manifestó en numerosas ocasiones su intención de tomar el control de Groenlandia, argumentando una supuesta amenaza para la seguridad procedente de Rusia y China. Su Administración no descartó el uso de la fuerza militar, en caso de que fuera necesario, para apoderarse de la isla, uno de los tres territorios constituyentes del Reino de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Tal intención desató la abierta oposición de los habitantes de Groenlandia, Dinamarca y de los aliados europeos de EE.UU.

En su momento, las autoridades de Groenlandia y Dinamarca exigieron respeto por la integridad territorial del reino, al tiempo que subrayaron que un país no puede anexionar a otro, ni siquiera bajo el argumento de seguridad nacional. “Groenlandia pertenece a los groenlandeses y EE.UU. no tomará el control de Groenlandia”, afirmaron.

En ese clima, militares de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia fueron desplegados en la inmensa isla para realizar maniobras militares temiendo una acción militar por parte de EE.UU.

A manera de respuesta, Trump anunció la imposición de aranceles del 10 % sobre los productos de esos países, todos miembros de la OTAN. Más tarde, tras una “reunión muy productiva” con el secretario general de la alianza, Mark Rutte, el mandatario anuló la medida. Como resultado de tal encuentro, se estableció el marco para un “futuro acuerdo” sobre Groenlandia y toda la región del Ártico.

En medio de tal escenario, numerosos políticos y expertos señalaron que las tensiones creadas por Washington en torno a la isla ártica socavaban la cohesión de la OTAN. Incluso en EE.UU. advirtieron que las amenazas de Trump podrían llevar a la desintegración del tratado.