Surge información sobre Nathalia Gadelha, la joven aviadora de 20 años que falleció en el trágico accidente del Learjet 60 en Florida

Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años antes de aprender a conducir; acumulaba más de 1.300 horas de vuelo y soñaba con convertirse en piloto de aerolíneas comerciales.

A los 17 años, Nathalia Gadelha ya pilotaba aviones. A los 20, la joven de raíces brasileñas nacida y criada en el condado de Palm Beach, Florida, falleció en la cabina del Learjet 60 que se estrelló el domingo 1 de noviembre de 2026 en la localidad de Greenacres, un siniestro aéreo en el que perdieron la vida las nueve personas a bordo.

La aeronave, en la que Gadelha se desempeñaba como copiloto, cubría un vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas. Su madre, Camila Gadelha Corteleti, y su padrastro, Thiago Corteleti, confirmaron su fallecimiento a medios internacionales, precisando el rol de la joven en la cabina: “Era copiloto y no podía tomar decisiones”.

Una vocación precoz: voló antes de aprender a conducir

El vínculo de Gadelha con la aviación comenzó en su infancia en Boca Ratón, cuando disfrutaba ir al aeropuerto local a observar despegues y aterrizajes. A los 12 años manifestó su deseo firme de volar e inició lecciones formales en 2020. En octubre de 2023, mientras cursaba el último año en West Boca Raton High School, obtuvo su licencia de piloto privado financiada por la academia de aviación del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach.

En aquel entonces, la joven destacó con humor la paradoja de haber conseguido la certificación de vuelo antes que su carnet de conducir: “La gente dice ‘¿no puedes manejar?’ y yo les digo ‘sí, pero puedo volar’”, relató en una entrevista sobre su deseo de abrirse paso en una industria poco común.

Carrera meteórica y más de 1.300 horas de vuelo

Tras graduarse de la secundaria, continuó su formación académica y técnica en la escuela de vuelo American Flyers, donde amplió sus certificaciones. Antes de cumplir los 21 años, ya contaba con licencia comercial, habilitación multimotor, certificación de vuelo por instrumentos y título de instructora de vuelo (CFI).

Al momento del accidente, Gadelha acumulaba más de 1.300 horas de vuelo y trabajaba para Upper Jets, una firma de vuelos chárter privados con base en Fort Lauderdale. Su meta trazada era consolidarse como piloto de grandes aerolíneas comerciales.

La FAA y la NTSB investigan las causas del accidente en Palm Beach County

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA intervienen en la investigación oficial del accidente. Ambos organismos son los responsables habituales de determinar las causas de los siniestros aéreos en territorio estadounidense: la NTSB conduce la investigación de seguridad y emite conclusiones y recomendaciones, mientras que la FAA ejerce funciones de regulación y supervisión de la aviación civil.