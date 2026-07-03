Tasa de natalidad de este país europeo cae a su nivel más bajo desde 1997

La tasa de fertilidad en Alemania descendió a 1,32 hijos por mujer en 2025, el nivel más bajo en casi tres décadas, desde 1997, informó este miércoles la Oficina Federal de Estadística del país.

La cifra representa una caída del 2,7 % respecto al año anterior y marca el tercer año consecutivo de descenso desde 2022. El número total de nacimientos alcanzó su mínimo de la posguerra con 654.241 bebés nacidos durante el año.

El descenso afectó tanto a mujeres alemanas como extranjeras, con reducciones del 2,8 % y 3,3 % respectivamente. Sajonia registró la tasa más baja con 1,16 hijos por mujer, mientras que Baja Sajonia lideró con 1,38. La edad promedio de las madres al tener su primer hijo se situó en 30,5 años, según datos de Destatis. La tendencia se replica en toda la Unión Europea, donde la tasa promedio cayó un 12 % entre 2019 y 2024.