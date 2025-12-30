Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy muere de 35 años, por un Cáncer agresivo

Tatiana Schlossberg, periodista especializada en asuntos climáticos y nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, ha muerto a los 35 años.

La familia de la joven había anunciado su muerte este martes en una publicación en redes sociales compartida por la Fundación Biblioteca John F. Kennedy.

“Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, publicaron.

Schlossberg anunció en noviembre que padecía un tipo de cáncer agresivo y reveló que los doctores le pronosticaban menos de un año de vida.

Como periodista especializada en temas climáticos, fue una férrea crítica de su pariente Robert F Kennedy Jr por sus posturas como secretario de Salud en el gobierno de Donald Trump.