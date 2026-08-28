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Tensión en Ormuz: EE.UU. confirma cifra de tropas desplegadas en Oriente Medio para el bloqueo naval contra Irán

El jefe del CENTCOM detalla la masiva movilización militar en la región, en un escenario de desgaste geopolítico que choca con la narrativa oficial de Washington sobre el fin del conflicto.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Efectivos navales de EE.UU. en el Golfo Pérsico. Gran parte de los 50.000 soldados reportados por el CENTCOM concentran sus operaciones en el estrecho de Ormuz frente a la Guardia Revolucionaria iraní.

Estados Unidos cuenta actualmente con un contingente de 50.000 efectivos militares desplegados en Oriente Medio, según informó este jueves el jefe del Comando Central (CENTCOM), Brad Cooper. A través de un video difundido en la red social X, Cooper precisó que “muchas” de estas tropas están directamente involucradas en el bloqueo naval impuesto a Irán y en las complejas operaciones de patrullaje para garantizar el libre tránsito comercial a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Este enorme despliegue operacional se mantiene activo a pesar de los insistentes intentos de ciertos sectores políticos estadounidenses por dar la confrontación por concluida. Recientemente, el diplomático de alto rango Marco Rubio llegó a aseverar que “la guerra con Irán terminó”, bajo la premisa de que Estados Unidos sigue siendo “la única superpotencia mundial, el país más poderoso de la Tierra”.

No obstante, la realidad militar en las aguas del Golfo Pérsico cuenta una historia de fricción constante que ya “comienza a pasar factura en la Casa Blanca”. Al tiempo que el CENTCOM patrulla la zona, un “representante iraní aclara planes de Teherán sobre el estrecho de Ormuz” para contrarrestar la presencia de las fuerzas occidentales. En medio de esta tensa militarización, la diplomacia de alto nivel no parece estar completamente rota: el propio presidente Donald Trump ha salido al paso de las especulaciones tachando de “falsa” la afirmación de que se interrumpió el diálogo directo entre EE.UU. e Irán.

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