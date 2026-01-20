Trump acusa a Reino Unido planear ceder territorio donde se ubica una “base militar vital” de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Reino Unido por su decisión de ceder a Mauricio el control del archipiélago de Chagos, en una de cuyas islas se encuentra una base militar estadounidense-británica.

“Chocante, nuestro ‘brillante’ aliado de la OTAN, el Reino Unido, está planeando actualmente ceder la isla Diego García, sede de una base militar estadounidense vital, a Mauricio, y hacerlo sin motivo alguno” , escribió este lunes en Truth Social.

“No hay duda de que China y Rusia han notado este acto de total debilidad. Son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, por lo que Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ahora, después de solo un año, es respetado como nunca antes”, agregó.

En este contexto, calificó la decisión británica de ceder la isla como “un acto de gran estupidez y otra más de una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida”.

¿De qué se trata?

En mayo del 2025, el Gobierno británico acordó ceder la soberanía sobre las islas Chagos a Mauricio y volver a alquilar una base militar clave en la isla Diego García por 101 millones de libras al año (136 millones de dólares) durante 99 años. Este lunes, la ley al respecto se presentó en el Parlamento británico para que se examinaran las enmiendas.

El conjunto de islas se ubica en el océano Índico y se considera estratégicamente importante en el sudeste asiático. En ese contexto, The Independent señala que EE.UU. usa la base en Diego García para sus buques y bombarderos de largo alcance.

Y aunque la administración anterior de EE.UU. acogió con satisfacción la decisión de Londres, afirmando que tenía como objetivo “superar retos históricos”, muchos miembros de la administración Trump expresaron su preocupación por que China se aprovechara de esta medida.