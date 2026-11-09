Trump relata encuentros de pilotos de EE.UU. con ‘misteriosos objetos voladores’

El mandatario aseguró que pilotos de la Fuerza Aérea le describieron objetos redondos que se desplazaban a velocidades tres veces superiores a la de sus cazas.

Donald Trump afirmó que varios pilotos de la Fuerza Aérea de EE.UU. le relataron encuentros con objetos voladores de características inusuales durante reuniones celebradas en la Casa Blanca.

En una entrevista en el programa ’60 Minutes’ de CBS emitida el pasado domingo, el presidente estadounidense contó que había hablado con pilotos de F-22, a quienes describió como profesionales experimentados y personas fiables, sin inclinación a las teorías conspirativas.

“Se trata de pilotos excelentes, de primera categoría. Me han contado cosas muy extrañas. Dijeron que, en determinados casos, había algo ahí fuera. Porque vuelan un F-22, que es el mejor avión que existe, el más rápido, y algo pasa junto a ellos a una velocidad tres veces superior. Y es redondo, no tiene una forma aerodinámica”, sostuvo el mandatario.

El líder republicano aclaró que no es un convencido de la existencia de ovnis, aunque reconoció que es uno de los asuntos por los que más le preguntan en conversaciones privadas. Asimismo, aseguró que no ha visto pruebas de la existencia de ningún programa secreto del Gobierno sobre estos fenómenos que se mantenga oculto incluso al presidente.

“Pero si existe, voy a averiguarlo justo después de esta entrevista”, añadió.