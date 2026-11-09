Revelan la amenaza de muerte al papa León XIV que derivó en otro arresto en Argentina

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad que dio con la captura del sospechoso.

Un hombre de 58 años fue arrestado en Bahía Blanca, Argentina, luego que las autoridades locales detectaran una segunda amenaza de muerte contra el papa León XIV realizada a través de una llamada al servicio de emergencias 911.

“¿911? Muerte al Papa, HDP”, fue lo que habría dicho el sospechoso y que inmediatamente activó las alarmas de las fuerzas de seguridad. La llamada se produjo horas antes de que el sumo pontífice arribara al país como parte de su gira por Suramérica, en la que ya visitó Uruguay para finalizar en Perú, reveló el medio local TN.

Según ese portal, el incidente se registró el sábado 7 de noviembre, cuando el hombre lanzó la amenaza que quedó grabada por el Servicio de Emergencia (CATE). A partir de ese mensaje, personal especializado en contraterrorismo inició las investigaciones hasta dar con el nombre del titular de la línea telefónica utilizada para la llamada y consiguieron su domicilio.

Con las pruebas conseguidas, el juez federal Santiago Inchausti autorizó una orden de allanamiento y detención del presunto responsable. La captura se produjo el domingo 8 de noviembre en la noche, horas después de que el papa León llegara al territorio argentino, agregó el referido medio.

El presunto responsable fue identificado como Flavio Ariel Perrone. En su lugar de residencia, las autoridades encontraron un teléfono celular, armas y municiones. El operativo de detención estuvo a cargo de la división antiterrorista de la Policía Federal bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata y el Juzgado Federal de Garantías N°2.

TN reveló que el caso se desarrolla bajo un fuerte despliegue de seguridad por la visita de León XIV. Según ese medio, este es el segundo incidente de amenazas registrado contra el sumo pontífice en las últimas horas, luego que fuese detenido otro hombre en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.