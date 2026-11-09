Una operación conjunta con drones deja destruida lujosa mansión de líder pandillero “Lanmò San Jou” en Haití

Efectivos salvadoreños y unidades especiales de la Policía haitiana ejecutaron una incursión aérea con drones explosivos y helicópteros en la que murieron varios integrantes de la banda 400 Mawozo.

En el marco de las ofensivas para recuperar el control de Puerto Príncipe, una operación conjunta realizada en la madrugada del pasado domingo por unidades especiales de la Policía Nacional de Haití y tropas de la Fuerza Armada salvadoreña destruyó una ostentosa residencia vinculada a Wilson Joseph, alias «Lanmò San Jou», uno de los principales cabecillas de la estructura criminal 400 Mawozo.

De acuerdo con fuentes citadas por el periódico Miami Herald, la incursión táctica se ejecutó cerca de las 2:30 de la madrugada y contó con un destacado despliegue aéreo compuesto por cuatro helicópteros y drones cargados con explosivos, operados de manera combinada por las fuerzas haitianas y salvadoreñas.

Ataque táctico y bajas en la estructura criminal

Las estimaciones policiales señalan que en el interior de la propiedad —una lujosa vivienda edificada durante el último año que contaba con piscinas interiores y exteriores— se encontraban resguardados hasta 20 integrantes armados de la organización. Durante el bombardeo y la posterior intervención se confirmó la muerte de varios de ellos, aunque se constató que el líder criminal «Lanmò San Jou» no se hallaba en el lugar al momento del ataque.

Unidad de élite y antecedentes de demolición

Esta acción militar representa el segundo golpe de envergadura contra el patrimonio de la alta dirigencia delictiva en la capital haitiana. En enero pasado, el mismo grupo de tareas hizo estallar varias viviendas asociadas a Jimmy Chérizier, conocido en el bajo mundo como «Barbecue».

Según los reportes de prensa, la unidad especial a cargo de estos operativos actúa bajo la órbita directa de la oficina del primer ministro haitiano y cuenta con el respaldo operativo y logístico de la firma de seguridad privada Vectus Global.

Algarabías en las calles y avenidas en Haiti agradecen a Bukele la destrucción de las pandillas…