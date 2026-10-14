Trump sobre Elon Musk: “Es un 80 % supergenio y un 20 % tiene un pequeño problema”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a referirse este miércoles al empresario Elon Musk durante un acto de campaña republicano en Bullhead City, en el estado de Arizona. “Elon es un 80 % supergenio y un 20 % tiene un pequeño problema. Siempre se lo digo. Ahora, es un gran tipo igualmente”, afirmó el mandatario, en una intervención destinada a respaldar a los candidatos de su partido de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Las palabras de Trump llegan después de una serie de enfrentamientos públicos con Musk, quien había sido uno de sus principales aliados políticos y formó parte de su Administración hasta mayo de 2025.

La relación se deterioró cuando el magnate criticó el proyecto fiscal y presupuestario del presidente, lo que provocó un intercambio de reproches y amenazas.

Sin embargo, ambos han mostrado posteriormente señales de acercamiento, mientras Trump continúa alternando los elogios al empresario con comentarios críticos sobre su comportamiento.