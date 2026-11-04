La planta Slavneft-YANOS en Yaroslavl volvió a ser blanco de las fuerzas ucranianas; el impacto reaviva la presión sobre la infraestructura energética tras afectaciones temporales en el oleoducto Atyrau-Samara.

Un nuevo ataque con drones perpetrado en la madrugada del martes 3 de noviembre provocó un incendio en la refinería Slavneft-YANOS, ubicada en Yaroslavl, Rusia, según confirmó el gobernador de dicha entidad regional. La instalación, situada a unas 155 millas al noreste de Moscú, ya había registrado al menos dos incursiones previas que interrumpieron su producción.

El impacto sobre la planta se produjo cuatro días después de que el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, confirmara ataques contra tres refinerías y una planta de procesamiento de gas en la región de Samara. En esa misma zona, un ataque registrado el lunes alcanzó un centro de distribución de petróleo, obligando a suspender de forma temporal el transporte de crudo a través del oleoducto Atyrau-Samara.

Normalización del flujo de crudo kazajo

El oleoducto Atyrau-Samara resulta clave para la logística regional al transportar petróleo proveniente de Kazajistán a través de suelo ruso hacia los mercados internacionales. Tras efectuar las inspecciones correspondientes, las autoridades kazajas reanudaron el bombeo el martes e informaron que la ruta opera con total normalidad, desmintiendo versiones sin respaldo que afirmaban la suspensión del tránsito de 200.000 barriles diarios.

Denuncias sobre incentivos militares y finanzas

De manera paralela, han circulado versiones sobre supuestos recortes en los bonos de reclutamiento de las fuerzas rusas —de 39.000 a 8.000 dólares— y el aplazamiento de sueldos a las tropas hasta el mes de enero. Sin embargo, dichos montos y plazos carecen de verificación independiente, dado que los incentivos económicos varían según cada región en función de sus metas de alistamiento.

Si bien las incursiones de Ucrania han demostrado su capacidad para golpear repetidamente instalaciones energéticas alejadas de la línea de combate e interrumpir el flujo petrolero, no existe evidencia de que estos daños hayan comprometido las finanzas militares del Kremlin ni forzado el retraso en los pagos a sus soldados.

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