Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

Un crucero con más de 100 personas a bordo se hunde tras chocar con un tanquero en EE.UU. (VIDEO)

Los equipos de emergencia están llevando a cabo labores de rescate y asistencia.

Captura de pantalla.

Un crucero fluvial con casi 150 personas a bordo se está hundiendo en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans, en Luisiana (EE.UU.).

Según el secretario de prensa del Puerto de Nueva Orleans, el incidente se produjo después de que la embarcación chocara con un buque cisterna.

Desde el puerto precisaron que el crucero se encontraba atracado cuando el tanquero colisionó con él. En el momento del accidente, a bordo del barco había 129 pasajeros además de los miembros de la tripulación.

Los equipos de emergencia están llevando a cabo labores de rescate y asistencia, mientras los pasajeros están siendo trasladados al interior del edificio administrativo del puerto.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó el incidente e informó que se está dirigiendo a Nueva Orleans.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE...
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube