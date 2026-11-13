Un crucero con más de 100 personas a bordo se hunde tras chocar con un tanquero en EE.UU. (VIDEO)

Los equipos de emergencia están llevando a cabo labores de rescate y asistencia.

Un crucero fluvial con casi 150 personas a bordo se está hundiendo en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans, en Luisiana (EE.UU.).

Según el secretario de prensa del Puerto de Nueva Orleans, el incidente se produjo después de que la embarcación chocara con un buque cisterna.

Desde el puerto precisaron que el crucero se encontraba atracado cuando el tanquero colisionó con él. En el momento del accidente, a bordo del barco había 129 pasajeros además de los miembros de la tripulación.

BREAKING: A ship reportedly slammed into a cruise ship carrying hundreds of people on the Mississippi River near New Orleans, Louisiana. https://t.co/Q5F0C3Ahvx — Scope Report (@ScopeReport_) November 13, 2026

Los equipos de emergencia están llevando a cabo labores de rescate y asistencia, mientras los pasajeros están siendo trasladados al interior del edificio administrativo del puerto.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó el incidente e informó que se está dirigiendo a Nueva Orleans.