Un keniano afirma ser hijo de Elon Musk y busca reunificación familiar

Un keniano despertó este lunes con ganas de revelarle a todo el mundo que es nada menos que hijo de Elon Musk. El hombre, que se presenta como Elon Musk Junior —para que no le queden dudas a nadie—, compartió su foto en su cuenta de X, pidiendo ayuda para “reconectar” con su famoso “padre”. Y el martes incluso lanzó una petición en un intento de recaudar fondos para hacer realidad sus planes.

Dear Kenyans, please help me reconnect with my dad @elonmusk . In the early 90’s my mom was a hotel manager at JW Marriot Masai Mara Lodge when Elon Musk toured here. I’m now living in abject poverty despite my dad being a dollar billionaire. A retweet will help me reconnect. pic.twitter.com/yd10o6okiE

Aunque nadie le ha donado nada todavía, ‘Elon Musk Junior’ no pierde la esperanza: ya ha tenido una “videocharla” con su “segunda madre”, Maye Musk.

I just had a video chat with my second mom, @mayemusk.

As I have said before, I’m ready and willing to travel to the US if need be, allow my parents to choose a doctor/hospital of their choice to conduct a DNA test– if thats all it takes to prove that I’m THEIR BIOLOGICAL SON. pic.twitter.com/rCP8oJlLRN

— Elon Musk Junior 🇰🇪 (@ElonMursq) March 12, 2024