Un sismo de magnitud 6,1 sacude la costa central de Chile

Las regiones afectadas son Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y la Región Metropolitana de Santiago.

Por Redaccion Central
Gráfico earthquake.usgs.gov

Un movimiento telúrico de magnitud 6,1 se registró la mañana de este jueves en la costa central de Chile, informó el Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo a los datos preliminares, el sismo se registró a las 10:34 de la mañana a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, a 54 kilómetros de profundidad.

Aunque no se han reportado por el momento daños personales ni materiales, el temblor generó preocupación entre veraneantes y habitantes de la zona afectada, como han recogido diversas grabaciones.

El sismo también se ha sentido al otro lado de la frontera, en Argentina, especialmente en las provincias de Mendoza y San Juan.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile, informó de que las características del sismo “no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami” en las costas chilenas.

Tan solo unas horas antes, a la 01:00 horas de este jueves se percibió un temblor de menor intensidad también entre las regiones de Atacama y O’Higgins.

 

