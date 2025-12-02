VIDEO Venezuela neutraliza una ‘narcoavioneta’ en su espacio aéreo

Las autoridades venezolanas neutralizaron una avioneta que sobrevolaba de manera ilegal el espacio aéreo en el estado Bolívar, ya que no emitía código de identificación, llevaba el transponedor apagado e hizo caso omiso a las comunicaciones.

“Al no presentar plan de vuelo y no establecer comunicación con las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo fue declarada como Blanco de Interés (BDI) por asumirse que estaba siendo utilizada para delitos transfronterizos de narcotráfico”, indicó este martes el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez.

n una publicación en redes sociales, Hernández Lárez compartió imágenes de la acción, que se efectuó “en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025, en defensa de la soberanía nacional”.

El jefe del CEOFANB detalló que la aeronave bimotor color blanco y sin matrícula fue interceptada e inmovilizada con los medios aéreos en el área del municipio Pedro Camejo, en el estado Apure.

Nuestro GJ @padrinovladimir ¡Nuestro espacio aéreo se respeta! Otra aeronave que pretendía usar el cielo patrio como puente aéreo para el narcotráfico ha sido inutilizada por el Poder Aéreo Nacional. ¡Por Venezuela, no pasarán! pic.twitter.com/dBUyk5sRNI — TVFANB PLUS (@TVFANB) December 2, 2025

“Venezuela es tierra de paz, de derecho y de justicia, nuestro territorio no será usado de plataforma para el narcotráfico. La soberanía se ejerce y debe ser respetada”, indicó Hernández Larez, tras precisar que se trata de la aeronave número 27 que ha sido neutralizada este año.

Desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, en el año 2012, las autoridades venezolanas han neutralizado un total de 418 aeronaves.

Estas acciones de combate al narcotráfico se producen mientras EE.UU. mantiene su escalada de agresiones contra el Gobierno venezolano, al que acusa sin pruebas de supuestos nexos con el tráfico de drogas.