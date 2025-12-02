BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoVIDEO Venezuela neutraliza una ‘narcoavioneta’ en su espacio aéreo
Mundo

VIDEO Venezuela neutraliza una ‘narcoavioneta’ en su espacio aéreo

El jefe del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, compartió imágenes del hecho.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla durante el derribo.

Las autoridades venezolanas neutralizaron una avioneta que sobrevolaba de manera ilegal el espacio aéreo en el estado Bolívar, ya que no emitía código de identificación, llevaba el transponedor apagado e hizo caso omiso a las comunicaciones.

“Al no presentar plan de vuelo y no establecer comunicación con las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo fue declarada como Blanco de Interés (BDI) por asumirse que estaba siendo utilizada para delitos transfronterizos de narcotráfico”, indicó este martes el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez.

n una publicación en redes sociales, Hernández Lárez compartió imágenes de la acción, que se efectuó “en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025, en defensa de la soberanía nacional”.

El jefe del CEOFANB detalló que la aeronave bimotor color blanco y sin matrícula fue interceptada e inmovilizada con los medios aéreos en el área del municipio Pedro Camejo, en el estado Apure.

“Venezuela es tierra de paz, de derecho y de justicia, nuestro territorio no será usado de plataforma para el narcotráfico. La soberanía se ejerce y debe ser respetada”, indicó Hernández Larez, tras precisar que se trata de la aeronave número 27 que ha sido neutralizada este año.

Desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, en el año 2012, las autoridades venezolanas han neutralizado un total de 418 aeronaves.

Estas acciones de combate al narcotráfico se producen mientras EE.UU. mantiene su escalada de agresiones contra el Gobierno venezolano, al que acusa sin pruebas de supuestos nexos con el tráfico de drogas.

También te puede interesar

María Corina Machado envía mensaje al pueblo de...

Reportan largas filas en el desarrollo de las...

Oposición moviliza una gran protesta en el centro...

Trabajó hasta la muerte: tragedia aviva el debate...

6 millones de hondureños van a las urnas: CNE...

El Flamengo gana la Copa Libertadores

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign