Irán se pronuncia a las afirmaciones de Trump sobre un posible acuerdo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán respondió este jueves a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que un acuerdo podría firmarse este fin de semana.

Un portavoz de la Cancillería iraní señaló que, desde el inicio, “la mayor parte del texto estaba finalizado, pero los estadounidenses no dejaron de cambiar de postura”. En ese contexto, Teherán calificó las afirmaciones de Trump como “especulaciones”, ya que “el asunto aún no se ha resuelto”.

Agregó que, “hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo” y advirtió que la situación en el estrecho de Ormuz se ha vuelto más peligrosa “debido a las acciones de Estados Unidos”. Asimismo, subrayó que Irán “ha demostrado que no se conforma con lo que ha definido como una línea roja”, sin dar detalles sobre la misma.

Trump: “Pronto habrá una firma”

Las declaraciones por parte de Teherán se dan luego de que, en la misma jornada, el presidente Donald Trump asegurara que Washington había conseguido un acuerdo por el que “Irán nunca tendrá armas nucleares”, y que se podría firmar tan pronto como este fin de semana en Europa.

“Pronto habrá una firma y los documentos están prácticamente listos, así que ya veremos”, indicó a los periodistas. “El estrecho se inaugurará oficialmente en cuanto firmemos el acuerdo, lo cual podría ser pronto, muy pronto, tal vez este fin de semana, en Europa”, agregó.

El mandatario señaló que la República Islámica quiere el acuerdo “tanto como lo quiere todo el mundo”, enfatizando que “de esto pueden surgir muchas buenas relaciones”.