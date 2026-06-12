Trump: “Tenemos un acuerdo con Irán, pronto lo firmaremos”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este jueves que Washington ha conseguido un acuerdo por el que “Irán nunca tendrá armas nucleares”.

“Pronto habrá una firma y los documentos están prácticamente listos, así que ya veremos”, indicó a los periodistas, añadiendo “eso debería hacerse bastante rápido”.

El mandatario señaló que la República Islámica quiere el acuerdo “tanto como lo quiere todo el mundo”, enfatizando que “de esto pueden surgir muchas buenas relaciones”. “Acabo de hablar con ‘Bibi’ [Benjamín Netanyahu]. He hablado con los grandes líderes de naciones como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait y otros. Y vamos a hablar con Turquía”, detalló.

Al ser preguntado si el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtabá Jameneí, ha aprobado el acuerdo, el inquilino de la Casa Blanca dijo: “Entiendo que la respuesta es sí”. Asimismo, señaló que el levantamiento del bloqueo naval a la nación persa “forma parte del acuerdo”. “Y los precios del petróleo se desplomarán”, agregó.

El presidente Donald Trump informa que el líder supremo iraní, acepto su acuerdo: SIN ARMAS NUCLEARES. TRUMP: “Quizás [firme] este fin de semana.” PERIODISTA: “¿Y el líder supremo aprobó el acuerdo?”. TRUMP: “Entiendo que la respuesta es sí… los precios del petróleo se… pic.twitter.com/yWg2W4ZTtD — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 11, 2026

Mientras, una fuente iraní cercana al equipo negociador de la República Islámica indicó previamente a Fars que Teherán todavía no ha aprobado ningún texto respecto al acuerdo con EE.UU. Sin embargo, parece que, dado que Washington ha aceptado la propuesta de la nación persa, existe la posibilidad de que esta sea reconsiderada por las autoridades iraníes, señaló el interlocutor.