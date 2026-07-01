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Xi Jinping lanza un amenazante mensaje sobre Taiwán

China debe combatir a las fuerzas separatistas, aseguró el presidente.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente de China, Xi Jinping.

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que la resolución de la cuestión de Taiwán y la reunificación del país siguen siendo la misión histórica del Partido Comunista.

“Resolver la cuestión de Taiwán y lograr la reunificación total de la Madre Patria es la misión histórica a la que nuestro partido se ha comprometido de forma inquebrantable, y el deseo común de todos los hijos e hijas de la nación china”, dijo el mandatario en un acto solemne con motivo del 105.º aniversario de la formación política.

Xi añadió que Pekín debe combatir “con firmeza” a las fuerzas separatistas que abogan por la “independencia de Taiwán”, oponerse a la injerencia de fuerzas externas y avanzar en la gran causa de la reunificación de China.

El presidente también destacó la necesidad de profundizar en el intercambio, la cooperación y el desarrollo integrado entre ambas orillas del estrecho de Taiwán.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.

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