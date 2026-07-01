Xi Jinping lanza un amenazante mensaje sobre Taiwán

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que la resolución de la cuestión de Taiwán y la reunificación del país siguen siendo la misión histórica del Partido Comunista.

“Resolver la cuestión de Taiwán y lograr la reunificación total de la Madre Patria es la misión histórica a la que nuestro partido se ha comprometido de forma inquebrantable, y el deseo común de todos los hijos e hijas de la nación china”, dijo el mandatario en un acto solemne con motivo del 105.º aniversario de la formación política.

Xi añadió que Pekín debe combatir “con firmeza” a las fuerzas separatistas que abogan por la “independencia de Taiwán”, oponerse a la injerencia de fuerzas externas y avanzar en la gran causa de la reunificación de China.

El presidente también destacó la necesidad de profundizar en el intercambio, la cooperación y el desarrollo integrado entre ambas orillas del estrecho de Taiwán.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.

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