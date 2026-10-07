Fue revelado lo que dijo Christa Pike tras el fallido intento de ejecución

La reclusa pudo recuperar la conciencia luego de sobrevivir a dos inyecciones letales.

La reclusa Christa Pike, de 50 años, pudo recuperar la conciencia luego de sobrevivir a un intento de ejecución el pasado 30 de septiembre.

Según reveló a la BBC Joel Zivot, anestesiólogo que asesora al equipo legal de Pike, quien cumple condena por el asesinato de una joven cometido en 1995, la mujer parece no acordarse del fallido intento de ejecución, aunque “tiene algunos recuerdos de su estancia en el hospital”.

Zivot señaló que la presidiaria pudo recordar su nombre, pero se equivocó al indicar la fecha, ya que creía que aún era septiembre.

Tras el procedimiento de ejecución, que fue suspendido después de que sobreviviera a las dos dosis de pentobarbital, fue trasladada a un hospital en estado crítico, del que logró salir, aunque, su pronóstico continúa siendo incierto, de acuerdo con sus abogados, que indicaron que presenta lesiones graves en los brazos y permanece esposada a su cama.

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