Asesinan a tiros a tres hombres durante la madrugada en Quimistán, Santa Bárbara

El ataque armado se registró alrededor de las 4:30 horas en la comunidad de San Miguelito; las víctimas fueron identificadas preliminarmente.

QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA. — Un ataque a balazos registrado durante la madrugada de este martes cobró la vida de tres hombres en la comunidad de San Miguelito, perteneciente al municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con los testimonios recabados entre pobladores de la zona, el suceso ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada, momento en el que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego que alertaron a los residentes.

Identificación preliminar de las víctimas

Las personas fallecidas en la escena fueron identificadas de manera preliminar como:

José Raúl Martínez Rápalo, de 42 años de edad.

Darlin Josué Martínez Villanueva, de 21 años de edad.

Emanuel de Jesús Méndez Montaño, de 31 años de edad.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han informado sobre detenidos ni sobre las posibles hipótesis acerca del móvil del crimen, mientras se coordinan las diligencias de ley y la recolección de indicios en la zona del hallazgo.