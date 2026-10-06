China se pronuncia tras detención en California de una presunta espía con vínculos en Pekín

La historia no debe utilizarse para exagerarla, difamar y desacreditar a China, sugieren desde su servicio diplomático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, dijo a la agencia Reuters en una rueda de prensa en Pekín que no tiene conocimiento de la situación sobre la detención en California de una mujer residente, sospechosa de espiar al ingeniero Ting-Yu Lai, hijo del líder del presidente de Taiwán, Lai Ching-te. Pekín “se opone sistemáticamente a que se exagere la cuestión de los supuestos ‘espías chinos’ con el fin de difamar y desacreditar a China”, afirmó el vocero diplomático.

El 4 de octubre, la agente inmobiliaria Wanying Zhang, de ascendencia china, pero naturalizada en Estados Unidos, fue acusada de hacer esa clase de vigilancia por encargo de funcionarios chinos. En los momentos previos a su captura, la mujer se disponía para volar a Shanghái.

Según comunicó la Oficina Federal de Inteligencia (FBI), su personal obtuvo acceso a la correspondencia de Zhang con dos supuestos oficiales chinos en la plataforma WeChat, donde abordaron sus tareas y otros temas desde septiembre de 2022. Según lo detectado, ella grabó la casa y los vehículos de Ting-Yu en la ciudad de Seattle para compartir los archivos con Pekín.

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