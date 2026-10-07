Christa Pike recupera la capacidad de hablar tras sobrevivir a la ejecución fallida en Tennessee

Sus abogados afirman que la evolución “no tiene precedentes médicos” y solicitan al gobernador Bill Lee conmutar la sentencia a cadena perpetua; el estado suspende todas las ejecuciones durante el resto del año.

La reclusa Christa Pike se encuentra consciente, habla y continúa recibiendo atención médica vital en un hospital tras haber sobrevivido al intento de ejecución por inyección letal llevado a cabo por el estado de Tennessee el pasado miércoles 30 de septiembre. Así lo informaron sus abogados defensores mediante un comunicado difundido por The Associated Press y USA Today.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica vital. A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y atada a la cama”, explicaron los letrados, quienes catalogaron la recuperación como un hecho “sin precedentes médicos”. Aunque su pronóstico definitivo aún es incierto, la defensa anticipa un proceso de rehabilitación prolongado.

Pike fue trasladada de urgencia en ambulancia desde una prisión de Nashville luego de que las autoridades le administraran dos dosis completas de pentobarbital durante el procedimiento.

Solicitud de conmutación de pena y freno a las ejecuciones

En su pronunciamiento, la defensa expresó su agradecimiento a los equipos de emergencia y al personal del centro de salud por brindar a la reclusa una “atención excepcional” y tratarla “como a un ser humano”.

Asimismo, destacaron que Pike es “la única persona que se sabe que ha sobrevivido a un intento de ejecución completo en los Estados Unidos”, habiendo recibido las dos inyecciones pese a que sus representantes habían advertido previamente al estado sobre las complicaciones anatómicas de sus venas. Ante este escenario, los letrados reiteraron su pedido al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

A raíz del fallido procedimiento, el gobernador Lee ordenó suspender todas las ejecuciones programadas en el estado durante el resto del año y solicitó la realización de una revisión externa e independiente sobre los protocolos aplicados.

Nueve horas de demoras judiciales y los momentos previos en la cámara

El día del procedimiento estuvo marcado por más de nueve horas de retrasos en los tribunales. Una hora antes del horario fijado, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal frenó temporalmente la ejecución, pero la Corte Suprema de EE.UU. revocó la medida posteriormente sin hacer públicos los fundamentos de su decisión.

De acuerdo con periodistas presentes en el penal, las cortinas de la cámara de ejecución se abrieron a las 19:27. La reportera Tori Gesner (WKRN) relató que Pike permaneció junto a su consejero espiritual y cantó con él antes de la infusión de las sustancias. A las 19:34, la mujer manifestó: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de reventar”, preguntando si esa reacción era habitual durante el proceso.

Antecedentes del caso

Pike fue condenada en 1996 por la tortura y homicidio de su compañera de estudios Colleen Slemmer, un crimen ocurrido en 1995 cuando la acusada tenía 18 años y en el que también participaron su entonces novio, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson. Tras pasar décadas en el corredor de la muerte, estaba programada para convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.