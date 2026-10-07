EE.UU. despliega drones de ataque MQ-9 Reaper en Colombia y Ecuador, según The New York Times

El traslado a América Latina de las aeronaves no tripuladas utilizadas en la eliminación de objetivos de alto valor estratégico anticipa operaciones contra importantes figuras del crimen organizado en la región.

Estados Unidos ha comenzado a trasladar e intensificar la presencia de aeronaves no tripuladas MQ-9 Reaper en América Latina, con un despliegue enfocado de manera especial en Colombia y Ecuador, según reveló un informe publicado por el periódico The New York Times.

Las unidades movilizadas corresponden a aeronaves no tripuladas de ataque que las Fuerzas Armadas estadounidenses emplean habitualmente en misiones de caza y neutralización de objetivos militares de alto valor.

Historial en operaciones de alto perfil

El modelo MQ-9 Reaper cuenta con un historial operativo ligado a intervenciones estratégicas de relevancia global. Entre los antecedentes más destacados de su uso por parte de la inteligencia estadounidense se encuentran el ataque que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani y la operación que eliminó al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri (sucesor de Osama bin Laden), además de múltiples incursiones contra cabecillas de organizaciones armadas.

Proyección de operaciones en el continente

El despliegue de esta tecnología de combate en suelo sudamericano señala un cambio de escala en las operaciones de seguridad e inteligencia en la región.

La presencia de estas plataformas sugiere la inminencia de operaciones dirigidas a la localización y captura de figuras de alto perfil dentro del crimen transnacional y el narcotráfico, indicando que las fuerzas de seguridad apuntan a objetivos de gran envergadura en el continente.