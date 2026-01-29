10 ingenieros de una minera canadiense en Sinaloa se encuentran desaparecidos

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y la minera canadiense Vizsla Silver denunciaron que 10 profesionales del ramo que trabajaban en un proyecto de esta empresa en Sinaloa fueron secuestrados el pasado 23 de enero y desde entonces permanecen desaparecidos.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa”, señaló la Asociación en un comunicado.

El gremio aseguró que se ha acercado a las autoridades del estado, “de manera respetuosa”, para pedir la intervención en el caso, “a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien”.

La minera, por su parte, confirmó que el secuestro ya está bajo investigación oficial, aunque la información sigue siendo limitada. “Se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la Compañía están activamente implicados. La prioridad inmediata de la empresa es la seguridad y el bienestar de las personas implicadas”, señaló en un comunicado.

Como medida de precaución, agregó, “ciertas actividades en y cerca del lugar han sido suspendidas temporalmente”.

De acuerdo con reportes de la prensa, el vicefiscal en la Zona Sur, Isaac Aguayo Roacho, confirmó que se ha abierto una carpeta de investigación y que algunas de las desapariciones fueron registradas mediante fichas difundidas para la localización de las víctimas.

Proyecto Pánuco

El diario Zeta precisó que, en la madrugada del 23 de enero, hombres armados ingresaron en el fraccionamiento donde estaban hospedados los empleados de la mina y se los llevaron. Según ese reporte, al menos siete de ellos son originarios de Hermosillo, Sonora, y uno más es de Chihuahua.

De acuerdo a la información preliminar, los ingenieros viajaron a Sinaloa para trabajar en un ambicioso desarrollo minero, denominado Proyecto Pánuco, que cuenta con una inversión de 300 millones de dólares para explotar reservas de plata, con el fin de generar una producción de entre 3.300 y 4.000 toneladas diarias.

La preocupación crece con el paso de los días en un país en el que, según los datos oficiales, hay más de 120.000 personas desaparecidas.