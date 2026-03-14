Muere en accidente de tránsito entre vehículo y camión hijo de un millonario mexicano

Un accidente vehicular en la autopista Toluca–Valle de Bravo, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México, ha causado el fallecimiento de tres jóvenes y movilizó a los servicios de emergencia, provocando el cierre total de la circulación la noche del 14 de marzo de 2026.

Entre las víctimas mortales se encontraba Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

En el impacto había una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada y un camión de carga Isuzu blanco, dejando además varios heridos de gravedad.

En el saldo de lesionados del accidente, Andrés Gutiérrez Olvera y Eduardo Fleischmann De Garay, ambos de 17 años, junto a Alejandro Díaz Marín, de 19 años, fueron estabilizados y trasladados a hospitales de Valle de Bravo, donde permanecían en observación tras recibir atención médica especializada.

Además de Osuna Miranda, hay otros fallecidos quienes han sido identificados como Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes viajaban en la misma camioneta al momento del fuerte golpe.

Marcelo Ebrard dedica un mensaje en sus redes sociales:

“Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos , descanse en paz”.

Detalles de las víctimas y los hechos en la autopista Toluca–Valle de Bravo

El accidente ocurre cerca de las 19:00 horas, a la altura del kilómetro 36 de la citada autopista. Los informes preliminares publicados señalan que uno de los vehículos involucrados habría invadido el carril contrario durante una maniobra de rebase, lo que provocó una colisión frontal.

La camioneta Suburban resultó volcada y destruida por la fuerza del choque. Según los testimonios recogidos, una de las víctimas fue proyectada fuera del vehículo y presentó lesiones graves tras la magnitud del impacto.

Los paramédicos de la Cruz Roja de Valle de Bravo, elementos de Protección Civil de Villa de Allende y personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) llegaron ante la emergencia. Tras los primeros auxilios y estabilización, los heridos fueron enviados a hospitales locales, donde permanecían bajo observación por la gravedad de las lesiones.

Los cuerpos de los fallecidos fueron levantados por los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y trasladados al Servicio Médico Forense.

El área fue resguardada por la Policía Estatal y la Guardia Nacional, que cerraron la circulación en ambos sentidos de la autopista para permitir las labores de rescate y peritaje.