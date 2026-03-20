Sheinbaum se pronuncia sobre muerte de mexicano en ICE de Florida y pide investigación profunda

La presidenta Claudia Sheinbaum lamenta la muerte de un joven mexicano, de 19 años de edad, que se encontraba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

Durante su conferencia mañanera de hoy viernes, la mandataria indicó que ayer envió una carta diplomática al gobierno estadounidense, en la cual exige que se realice una “investogación profunda” sobre la muerte ante la presunción de que se trató de un suicidio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó el hecho como inaceptable y activó de inmediato los protocolos diplomáticos para determinar responsabilidades en esta instalación, la cual opera bajo convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Consulado en Miami ya solicitó formalmente toda la documentación y reportes oficiales, mientras las autoridades estadounidenses mantienen el caso bajo una investigación abierta para esclarecer las causas del deceso. Según registros de la Cancillería, entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 10 muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos de control.