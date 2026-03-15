Trump le dice a Sheinbaum que “no debería rehusar mi ayuda para deshacerse de los cárteles”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, no debería declinar la ayuda que le ha ofrecido para combatir a los cárteles de la droga, pues en su opinión, estas organizaciones criminales “controlan México”.

“Bueno, no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México. Y por alguna razón, no quiere hacerlo”, declaró a la prensa, tras ser preguntado sobre qué “plan” tiene para su vecino del sur.

Tras repostear un mensaje en el que se critica la política antidrogas de la mandataria y se tacha a su gobierno de “narcogobierno”, Trump afirmó que la aprecia “mucho”, si bien insistió en que “debería acabar con los cárteles”. “Nos guste o no, los cárteles controlan México. No podemos permitirlo”, agregó.

️ Trump a Sheinbaum: “No debería rehusar mi ayuda para deshacerse de los cárteles” https://t.co/neHzQ34FJs pic.twitter.com/hv5NlFVdeQ — RT en Español (@ActualidadRT) March 13, 2026

Lo que responde Sheinbaum al respecto

Sheinbaum le restó importancia a la republicación y, en su lugar, atribuyó la conducta de su homólogo a la falta de información precisa sobre el tema.

“A lo mejor no está muy bien informado porque estamos trabajando con EE.UU. para el tema de seguridad. Pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, soberanía. Y esa no está en negociación”, sostuvo esta jornada en un acto público.

La lideresa ha declarado en numerosas ocasiones que si bien está dispuesta a mantener la cooperación con Washington para combatir el narcotráfico, ello no será nunca a condición de violentar la soberanía de su país.