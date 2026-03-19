Pemex informa sobre derrame de petróleo en Veracruz y reporta limpieza del 88% pero pobladores no lo ven así

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha dado a conocer que ya se cuenta con un avance en un 88% la limpieza del hidrocarburo derramado en las playas del Golfo de México, sin embargo, habitantes de la zona han denunciado que la mancha de crudo sigue expandiéndose.

A través de un comunicado, la petrolera indica que que al momento se han recolectado 94.7 toneladas de restos de crudo.

Sin embargo, reportes de medios locales han informado que en Veracruz los residuos de hidrocarburos siguen expandiéndose en las playas, sobretodo en Coatzacoalcos, hallando no solo manchas sino también la fauna muerta.

Recientemente se reporta más de una muerte de tortugas en las playas de la entidad que mostraban manchas de chapopote, aunque no fue confirmado que se relacionara con el derrame, se relaciona debido a la cercanía a la zona afectada.

Por su parte, el gobierno federal ha indicado que las principales instituciones de gobierno están trabajando en la limpieza del crudo derramado, cuyo origen todavía se está investigando.

Entre las principales instituciones que son parte de estas labores de limpieza, además de Pemex, se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Marina (Marina), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como comunidades locales.

Lo que dice Pemex al respecto…

Pemex ha indicado que los trabajos de limpieza se realizan en las playas de Mata de Uva, El Zapote, Jicacal, Playa Linda, Barrillas y la Laguna El Ostión, en Veracruz.

En dichas ubicaciones, las autoridades mantienen y refuerzan los recorridos de verificación monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para identificar la posible fuente del contaminante, se lee en el comunicado de la empresa.

De acuerdo al recuento de los hechos realizado por Pemex, y enlistados en su comunicado, desde el 14 de marzo, la Marina activó el Plan Nacional de Contingencias para supervisar las labores de limpieza y monitoreo en playas de Veracruz y Tabasco.

Posteriormente, el 16 de marzo se informó que fueron concluidas las labores de contención y limpieza en la zona donde se detectó inicialmente la presencia de residuos de hidrocarburos, “por lo que actualmente no se registra presencia de residuos en esa área marina”.

Los habitantes piensan lo contrario

De acuerdo a informes de quienes habitan estas zonas, que en su mayoría se dedican al comercio, las manchas de hidrocarburo y las afectaciones por este derrame no han parado.

Medios locales como e-consulta Veracruz, han reportado que los pobladores de estas zonas confirman la presencia de manchas de crudo en playas como Gaviota.

Asimismo, el impacto que este accidente va a tener en la economía local es grande, sobre todo debido a que la temporada de cuaresma es la más alta para los pescadores, quienes ahora se enfrentan a redes de pesca contaminada y suspensión de actividades pesqueras.