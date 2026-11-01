3 tiroteos durante celebraciones de Halloween dejan cuatro muertos y 15 heridos en Dallas

Las balaceras ocurrieron en menos de cuatro horas en el concurrido barrio de Deep Ellum; las autoridades investigan los hechos como incidentes independientes y han detenido a un sospechoso.

Una trágica jornada marcada por la violencia se registró durante las celebraciones de Halloween en Deep Ellum, el concurrido distrito de bares y música en vivo de Dallas, Texas, donde tres tiroteos independientes ocurridos en un lapso de menos de cuatro horas dejaron un saldo preliminar de cuatro personas muertas y al menos 15 heridas.

De acuerdo con los datos brindados por el jefe de la Policía de Dallas, Daniel Comeaux, la primera llamada de emergencia ingresó a las 12:19 a.m. desde la cuadra 2600 de Elm Street. Poco después de la 1:00 a.m. se produjo la segunda balacera en Main Street —a solo una cuadra del primer escenario—, donde fallecieron tres personas. El tercer suceso violento se reportó cerca de las 3:30 a.m. en South Ervay Street, cobrándose una víctima mortal adicional.

Tres escenarios sin conexión aparente y respuesta policial

El jefe policial confirmó que en dos de los escenarios se registraron víctimas fatales, mientras que en el tercero no hubo fallecidos pero sí varios de los heridos contabilizados. Las autoridades advirtieron que la cifra de lesionados podría incrementarse, debido a que diversas personas acudieron a los centros hospitalarios por sus propios medios.

Según informes recopilados por la cadena FOX 4, fuentes de la investigación consideran preliminarmente que los tres episodios no guardan conexión entre sí. En uno de los puntos, la rápida intervención de los agentes permitió que un oficial realizara maniobras de reanimación a una de las víctimas, logrando estabilizarla en el lugar antes de su traslado.

🇺🇸: Four killed, 15 injured in three separate shootings in Dallas’ Deep Ellum after Halloween. Four people were killed and about 15 others injured in three separate shootings early Sunday morning in Dallas’ Deep Ellum entertainment district following Halloween celebrations. The incidents occurred around 12:20 a.m. on the 2600 block of Elm Street, 1:05 a.m. on the 2600 block of Main Street, and 1:35 a.m. on the 200 block of South Crowdus Street. — World In Last 24hr (@world24x7hr) November 1, 2026

Detención de un sospechoso e inspección de cámaras

Durante los despliegues operativos, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a un sospechoso, a quien interrogaron junto a varios testigos presenciales, aunque hasta el momento no se han anunciado cargos formales ni se han divulgado identidades.

Varios bloques del sector permanecen clausurados con presencia de múltiples unidades policiales. El jefe Comeaux hizo un llamado a la comunidad para que aporte imágenes, videos o material captado en redes sociales que pueda contribuir a esclarecer los hechos. La pesquisa incluirá la revisión de la red de cámaras de vigilancia del departamento de policía y recorridos negocio por negocio para analizar grabaciones privadas de seguridad.